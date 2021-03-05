الهويّة والصراع الاجتماعي في السودان- 3 - تاج السر عثمان

2021/03/05 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 كان من العقبات التي وقفت أمام حل قضية الهوّية والتعايش الاثني في السودان وأدت الي تعميقها، نقض العهود والمواثيق التي ابرمتها القوي الحاكمة مدنية وعسكرية مع الحركات في الجنوب ودارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، كما حدث بعد الاستقلال في عدم الوفاء بتحقيق الحكم الفدرالي للجنوب، مما أدي لانفجار التمرد عام 1955 وتعميق المشكلة ، وكما حدث في اتفاقية اديس أبابا 1972، فقد كفل دستور 1973 ......





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