الشيوعيّة الجديدة و قضيّة تحرير المرأة : مزيدا من القفزات و القطيعة الراديكاليّة - شادي الشماوي

2021/03/05 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي ( العنوان الأصليّ هو : الخلاصة الجديدة و قضية المرأة : تحرير النساء و الثورة الشيوعية – مزيدا من القفزات و القطيعة الراديكالية )الجزء الثالث من خطاب بوب أفاكيان سنة 2009 " التناقضات التى لم تحلّ قوّة محرّكة للثورة " هنا مجدّدا ، أودّ أن أشدّد على نقطة بدأت بها هذا الخطاب كلّه : الكثير من هذا لا أنفكّ أشتغل عليه و أخوض فيه بنفسي و الكثير ممّا يلى سيكون بطبيعته أقرب إلى سقا ......





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