2021/03/05 | 09:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أخبرت المختصة بأمراض الجهاز الهضمي والتغذية، نوريا ديانوفا، قناة “زفيزدا” الروسية أنه يمكن تناول الطعام في الليل دون الإضرار بالجسم.وأشارت الخبيرة إلى أن هذه القضية تتعلق بجانبين في آن واحد: نفسي وفسيولوجي.وقالت الخبيرة: “الفسيولوجي هو أنه في الليل يعمل عصب المبهم.إنه يبطئ جميع العمليات عن قصد – وبالتالي يستعيد الجسم حيويته.نتنفس بعمق، ولكن أقل.من ناحية الهرمونات، فإن العكس هو الصحيح.يسود هرمون التجديد والنمو.ويحفز الميلاتونين”.وشددت على خلفية هذا، تتباطأ الانقباضات، وتقل عمليات الهضم، وبالتالي تحتاج المعدة إلى البروتين، ولكن سهل الهضم فقط.وأضافت الطبيبة: “اللحوم على شكل طعام للأطفال مناسبة هنا.سوف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أغذية يمكن تناولها في الليل دون الإضرار بالجسم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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