الصحة تعلن اعتماد أربعة لقاحات عالمية ضد كورونا

2021/03/05 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت وزارة الصحة، اعتماد أربعة لقاحات عالمية ضد فيروس كورونا، فيما اشارت الى أن مليون جرعة من لقاح (سبوتنك) ستصل خلال أسبوعين.وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، لوكالة /المعلومة/، إنه “بعد إقرار لقاح (سبوتنك الروسي) من قبل وزارة الصحة وبناءً على ما عرضه وزير الصحة حسن التميمي في مجلس الوزراء وجه بدوره التعاقد المباشر مع شركتي سبوتنك وآر فارم لاستيراد اللقاح”.وأضاف ان “رئيس الوزراء كلف وزير النفط الذي يزور روسيا حالياً بالمتابعة فيما وقع السفير العراقي في موسكو على عقد استيراد اللقاح”.ولفت إلى ان “وزارة الصحة اعتمدت أربعة لقاحات عالمية”، لافتا الى ان “الدفعة الأولى من لقاح سبوتنك والبالغة مليون جرعة ستصل العراق خلال أسبوعين تضاف الى ملايين الجرع التي ستصل تباعاً”.انتهى/25

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