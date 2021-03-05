البرازيل تسجل 1699 وفاة وأكثر من 75 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/03/05 | 09:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 1699 وفاة و75102 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية التفشي إلى 10.8 مليون حالة، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 260970 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة.وتواجه البرازيل، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الأزمة الصحية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، تفشيا جديدا للوباء الذي يهدد بانهيار النظام الصحي في البلاد.

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