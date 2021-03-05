2021/03/05 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تصدر 5 قرارات جديدة بشأن دوام طلبة الدراسات الأولية والعليا

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