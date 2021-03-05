صور.. البابا فرنسيس على متن الطائرة قبيل اقلاعها في رحلة تاريخية إلى العراق

2021/03/05 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت وسائل إعلام أجنبية، الجمعة (5 آذار 2021)، صوراً تظهر اللحظات الأولى لمغادرة البابا فرنسيس إيطاليا إلى العراق على متن الطائرة المتجهة، الى بغداد.

وتُظهر الصور، بابا الفاتيكان، حاملاً حقيبة بلونها الأسود ومرحباً بطاقم الطائرة التي ستقله إلى العراق في زيارة تاريخية، تعد الأولى بتاريخ البلاد.

وفي أولى ساعات الصباح، غادر البابا فرنسيس، إيطاليا بلاده متجهاً إلى العراق، في زيارة تستغرق 3 أيام، ليزور العاصمة بغداد، ومحافظة النجف، ومدينة أور الأثرية في ذي قار، ومن ثم الذهاب نحو أربيل، وبعدها يتجه إلى محافظة نينوى.

ووفقاً لجدول زيارة البابا، فإن الأخير، من المفترض أن يصل إلى مطار بغداد الدولي عند الساعة الثانية ظهراً، ويتم استقباله رسمياً في المطار، وبعدها يجري لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في قاعة كبار الشخصيات داخل المطار.

وبعد ذلك، يتم استقباله في حفل رسمي بالقصر الجمهوري في العاصمة بغداد، ويلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر الرئاسة، وبعدها يجري لقاءً مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في قاعة القصر الجمهوري.

وعند الساعة الرابعة و40 دقيقة عصراً، يلتقي البابا الأساقفة والكهنة والرهبان والمكرّسين والإكليريكيين وعلماء التعليم في كاتدرائية "سيدة الخلاص" للسريان الكاثوليك في بغداد.

أما يوم السبت، فمن المقرر أن يجري زيارة إلى يوم السبت، ويلتقي المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، عند الساعة التاسعة صباحاً، وبعدها يغادر إلى الناصرية، ويلتقي بين الأديان في سهل أور، ومن ثم يرجع إلى مطار بغداد الدولي عند الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهراً، وفي الساعة السادسة مساءً يقيم البابا قداساً في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد.

ويوم الأحد المقبل، يغادر البابا إلى أربيل، ويرحب به رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني بعد الساعة الثامنة صباحاً، ويلتقي كبار الشخصيات في مطار أربيل، والسلطات الدينية والمدنية، وبعدها في الساعة التاسعة، يغادر بالطائرة إلى الموصل.

وفي الموصل عند الساعة العاشرة صباحاً، يقيم البابا صلاة حق الاقتراع لمتضرري الحرب في حوش البياع (ساحة الكنيسة) بالموصل، ومن ثم ينطلق بالمروحية إلى قرقوش، ليزور في الساعة11:30 صباحاً مجتمع قرقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" في قرقوش، وعند الساعة 12:15 ظهراً ينتقل إلى أربيل.وعند الساعة الرابعة عصراً يكون البابا في ملعب "فرانسو الحريري" بأربيل، وفي الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً يغادر إلى مطار بغداد الدولي، ويوم الاثنين يغادر عند الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحاً بالطائرة إلى روما.

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