2021/03/05 | 10:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية، أن عملياتها كانت وستبقى ضد قوات الاحتلال وقواعده ولن تستهدف البعثات الدبلوماسية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقاومة العراقية: عملياتها كانت وستبقى ضد الاحتلال) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقاومة العراقية: عملياتها كانت وستبقى ضد الاحتلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).