بالفيديو.. قصف عين الاسد ومحاولة إشعال المنطقة

2021/03/05 | 10:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع اخبار قصف قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق....

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