الشبكي: عدم تنفيذ اتفاقية بغداد واربيل كانت ذريعة الاستهداف التركي لشمال العراق

2021/03/05 | 10:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاوضح النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، ان تركيا قصفت اراضي شمال العراق بذريعة عدم تنفيذ اتفاقية بغداد واربيل بشأن اغلاق مقرات حزب العمال الكردستاني ونشر القوات الاتحادية.وقال الشبكي لـ /المعلومة/، ان “الاتراك يريدون الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني لمواجهة حزب العمال وغلق مقراته، خاصة ان انقرة كانت تعول على نجاح اتفاق بغداد واربيل بشأن غلق مقرات حزب العمال الا ان ذلك لم يتم تنفيذه”.واضاف ان “الاتراك تدخلوا بشكل مباشر بعد فشل اتفاق واربيل وعدم نشر القوات الاتحادية وغلق مقرات حزب العمال الكردستاني، حيث حدث التدخل من دون العودة الى بغداد او اربيل للحصول على الموافقة لتنفيذ هجماتهم على البلاد”.وبين ان “الاتفاقية المبرمة مابين بغداد واربيل كانت من المقرر ان تنهي وجود حزب العمال الكردستاني وتغلق مقراته وبالتالي ايقاف الهجمات التركية على العراق”.



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