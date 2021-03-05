المعارضة الإيرانية: الكشف عن مفاعل نووي جديد يكشف أكاذيب طهران وعدم الوفاء بعهودها

2021/03/05 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة "فوكس نيوز" المحافظة إن التقارير التي تتحدث عن وجود معلومات جديدة بشأن مفاعل سري في إيران سيسبب "صداعا جديدا" لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والتي تسعى لإقناع طهران بالعودة إلى المفاوضات بشأن ملفها النووي.

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