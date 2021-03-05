بيان لاهور شيخ جنكي بمناسبة الذكرى الـ 30 لإنتفاضة كوردستان

ويصادف اليوم الجمعة، الخامس من شهر آذار، ذكرى اندلاع انتفاضة شعب كوردستان عام 1991، ضد الدكتاتورية والاستبداد الذي كان قائما في ظل حكم حزب البعث المنحل.
وهذا نص البيان:
"أهالي الشهداء الشامخين
أيها البيشمركة الأبطال
جماهير شعب كوردستان
أبارك لكم الذكرى الـ 30 لإنتفاضتكم.
قبل 30 عاماً، وفي يوم مبارك مثل هذا اليوم، ومن بوابة مدينة رابرين الخضراء، تم طَيْ سجل عشرات سنوات من التعريب والتبعيث، والإبادة والخراب الذي تسبب به النظام البعثي الدموي.
في الإنتفاضة، إنتصر، النور على الظلام، الحرية على الذُل، الرِقاب على حبال الاعدام، أمهات الشهداء على الظلم، وإتحادكم الوطني الكوردستاني على الأعداء.
الأنتفاضة، هي نتاج دماء عشرات الآلاف من الشهداء، نتاج الثورة الجديدة، والمشاركة والدعم الفعّال لجماهير الشعب، وشدة ورد فقيد الأمة مام جلال الى شعب كوردستان.
في هذه الذكرى، نجدد الوفاء في مناسبتنا المباركة هذه، والأهم من ذلك ان نستذكر، إن جماهير كوردستان، لا تعيش فقط بالذكريات، بل إن جماهير الشعب، تطالب بالحرية والخدمات في الوقت الحاضر، وكذلك حياة كريمة ومستقبل أفضل.
في هذه الأيام المقلقة، التفرد والتقاعس والمحسوبية والقِلة التي تفرض نفسها، أصبحت تمثل خطراً على التجارب، وان جماهير كوردستان تريد معرفة، أين وصلت، الحرية، السلام، الديمقراطية، حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير الذي تم تأسيس الإتحاد الوطني الكوردستاني من أجله.
ما مصير، القيم السياسية والإجتماعية العليا للإتحاد الوطني، وآمال نضال تحرير الوطن، ومكاسب الإنتفاضة- التي قدم من أجله عشرات الآلاف من الشهداء والمناضلين الأبطال دمائهم.
من يحمي كوردستاننا، ويعمل على تحريرها، من سلطة متطفلة، مستغلة، وغير موفقة.
اليوم وبعد مرور 30 عاماً على الإنتفاضة، فإن مواطني كوردستان يريدون الإطمئنان على سيادة القانون، وأن تكون، الحريات، أمن أعمالهم ومهنهم، رواتبهم وقوتهم وأشغالهم وحياتهم، في مأمن من أيدي الأقلية المتطفلة.
إن من حق جماهير كوردستان، المطالبة، بعدم جعل اقليمهم قُرباناً للصراعات الشخصية، وان لا يصبح انتعاش منطقتنا ضحية فيتو مخططات حزبية، وان لا تُدمج السلطة مع رغبات العائلة، وان لا ينال التعنت السياسي والمصالح الخاصة، من أولويات مكاسب الإنتفاضة.
إن تَفَهُم هذه المطالب الحقة، تُحفزنا بشكل أكبر على ان نكون صادقين وصريحين مع شعبنا، ولذا في ذكرى الإنتفاضة هذه، نُعلن وبشكل صريح، ان اقليم كوردستان العراق، له مشاكل متجذرة.
ان تيار هذه الاعوام ما بعد الانتفاضة يسير بإتجاه خاطئ وبعكس ما هو مُنتظر َوطنياً، ومن الضروري ان يتم تعديل هذا المسار، واذا لم نسرّع الخطى، فأن انتفاضتنا ستنال من شعاراتها.
أنا والمتفقون معي فكرياً في الإتحاد الوطني الكوردستاني، نتفهم من امتعاض ومطالب شعبنا الحقة، للتساؤلات والمشاكل والضروريات الجذرية، ونمثله بإفتخار.
لهذا وفي هذا اليوم التاريخي ومن هذا المنبر الواسع، أعلن، وفي إطار التعاون السياسي والوطني مع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية، وبدعم وإسناد ذوي الشهداء، وبدعم وإسناد شعب كوردستان، بالعمل على تصحيح مسار هذا النموذج المنحرف من إدارة السلطة، وان نمنع أخطاء قِلّة قليلة، أن تُلطخ إنتفاضتنا الشامخة، أو أن يهدر نهر الدماء والتضحيات التي قدمها شعبنا من أجل الإنتفاضة.
يداً بيد من أجل الحفاظ على قيم الإنتفاضة.
السلام لإرواح شهداء طريق تحرير كوردستان".
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