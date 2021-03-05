بيان لاهور شيخ جنكي بمناسبة الذكرى الـ 30 لإنتفاضة كوردستان

2021/03/05 | 10:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الجمعة، بيانا بمناسبة الذكرى الـ 30 لإنتفاضة كوردستان العظيمة.

ويصادف اليوم الجمعة، الخامس من شهر آذار، ذكرى اندلاع انتفاضة شعب كوردستان عام 1991، ضد الدكتاتورية والاستبداد الذي كان قائما في ظل حكم حزب البعث المنحل.

وهذا نص البيان:

"أهالي الشهداء الشامخين

أيها البيشمركة الأبطال

جماهير شعب كوردستان

أبارك لكم الذكرى الـ 30 لإنتفاضتكم.



قبل 30 عاماً، وفي يوم مبارك مثل هذا اليوم، ومن بوابة مدينة رابرين الخضراء، تم طَيْ سجل عشرات سنوات من التعريب والتبعيث، والإبادة والخراب الذي تسبب به النظام البعثي الدموي.



في الإنتفاضة، إنتصر، النور على الظلام، الحرية على الذُل، الرِقاب على حبال الاعدام، أمهات الشهداء على الظلم، وإتحادكم الوطني الكوردستاني على الأعداء.



الأنتفاضة، هي نتاج دماء عشرات الآلاف من الشهداء، نتاج الثورة الجديدة، والمشاركة والدعم الفعّال لجماهير الشعب، وشدة ورد فقيد الأمة مام جلال الى شعب كوردستان.



في هذه الذكرى، نجدد الوفاء في مناسبتنا المباركة هذه، والأهم من ذلك ان نستذكر، إن جماهير كوردستان، لا تعيش فقط بالذكريات، بل إن جماهير الشعب، تطالب بالحرية والخدمات في الوقت الحاضر، وكذلك حياة كريمة ومستقبل أفضل.

في هذه الأيام المقلقة، التفرد والتقاعس والمحسوبية والقِلة التي تفرض نفسها، أصبحت تمثل خطراً على التجارب، وان جماهير كوردستان تريد معرفة، أين وصلت، الحرية، السلام، الديمقراطية، حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير الذي تم تأسيس الإتحاد الوطني الكوردستاني من أجله.



ما مصير، القيم السياسية والإجتماعية العليا للإتحاد الوطني، وآمال نضال تحرير الوطن، ومكاسب الإنتفاضة- التي قدم من أجله عشرات الآلاف من الشهداء والمناضلين الأبطال دمائهم.



من يحمي كوردستاننا، ويعمل على تحريرها، من سلطة متطفلة، مستغلة، وغير موفقة.



اليوم وبعد مرور 30 عاماً على الإنتفاضة، فإن مواطني كوردستان يريدون الإطمئنان على سيادة القانون، وأن تكون، الحريات، أمن أعمالهم ومهنهم، رواتبهم وقوتهم وأشغالهم وحياتهم، في مأمن من أيدي الأقلية المتطفلة.



إن من حق جماهير كوردستان، المطالبة، بعدم جعل اقليمهم قُرباناً للصراعات الشخصية، وان لا يصبح انتعاش منطقتنا ضحية فيتو مخططات حزبية، وان لا تُدمج السلطة مع رغبات العائلة، وان لا ينال التعنت السياسي والمصالح الخاصة، من أولويات مكاسب الإنتفاضة.

إن تَفَهُم هذه المطالب الحقة، تُحفزنا بشكل أكبر على ان نكون صادقين وصريحين مع شعبنا، ولذا في ذكرى الإنتفاضة هذه، نُعلن وبشكل صريح، ان اقليم كوردستان العراق، له مشاكل متجذرة.



ان تيار هذه الاعوام ما بعد الانتفاضة يسير بإتجاه خاطئ وبعكس ما هو مُنتظر َوطنياً، ومن الضروري ان يتم تعديل هذا المسار، واذا لم نسرّع الخطى، فأن انتفاضتنا ستنال من شعاراتها.



أنا والمتفقون معي فكرياً في الإتحاد الوطني الكوردستاني، نتفهم من امتعاض ومطالب شعبنا الحقة، للتساؤلات والمشاكل والضروريات الجذرية، ونمثله بإفتخار.



لهذا وفي هذا اليوم التاريخي ومن هذا المنبر الواسع، أعلن، وفي إطار التعاون السياسي والوطني مع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية، وبدعم وإسناد ذوي الشهداء، وبدعم وإسناد شعب كوردستان، بالعمل على تصحيح مسار هذا النموذج المنحرف من إدارة السلطة، وان نمنع أخطاء قِلّة قليلة، أن تُلطخ إنتفاضتنا الشامخة، أو أن يهدر نهر الدماء والتضحيات التي قدمها شعبنا من أجل الإنتفاضة.



يداً بيد من أجل الحفاظ على قيم الإنتفاضة.



السلام لإرواح شهداء طريق تحرير كوردستان".

PUKmedia

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