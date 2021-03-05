البابا يغادر روما متوجها الى العراق.. وهذا برنامج زيارته

2021/03/05 | 10:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الجمعة، العاصمة الإيطالية روما متجهاً إلى العراق في زيارة تاريخية.

ومن المؤمل ان يصل البابا إلى العراق في وقت لاحق من اليوم، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان.

وتهدف الزيارة، التي تستمر 4 أيام، والتي تعد الأولى منذ أن ترأس الكنيسة الكاثوليكية في آذار 2013، والتي من المقرر ان تستغرق 4 أيام يزور خلالها 5 مواقع منها بغداد وأربيل والموصل، كما سيلتقي خلالها كبار المسؤولين والمرجع الأعلى السيد علي السيستاني بمدينة النجف الأشرف لتوقيع وثيقة سلام.

وسيكون برنامج زيارة بابا الفاتيكان الى العراق كالتالي:

الجمعة 5 آذار2021

07:30 المغادرة بالطائرة من مطار روما/ فيوميتشينو الدولي إلى بغداد

14:00 الوصول إلى مطار بغداد الدولي

14:00 ترحيب رسمي في مطار بغداد الدولي

14:10 لقاء مع رئيس الوزراء في قاعة كبار الشخصيات بمطار بغداد الدولي

15:00 حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري ببغداد

15:15 زيارة لرئيس الجمهورية في المكتب الخاص بقصر الرئاسة في بغداد

15:45 لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية في قاعة القصر الجمهوري ببغداد، ثم كلمة البابا

16:40 لقاء مع الأساقفة والكهنة والأشخاص المكرسين والخطباء والمدرسين في كاتدرائية "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد، وكلمة البابا

السبت 6 آذار2021

07:45 المغادرة بالطائرة إلى النجف

08:30 الوصول إلى مطار النجف الأشرف

09:00 زيارة إلى المرجع السيد علي السيستاني في النجف الأشرف

10:00 المغادرة بالطائرة إلى الناصرية

10:50 الوصول إلى مطار الناصرية

11:10 اجتماع بين الأديان في سهل أور، كلمة البابا

12:30 المغادرة بالطائرة إلى بغداد

13:20 الوصول إلى مطار بغداد الدولي

18:00 "القداس" في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد

الأحد 7 آذار2021

07:15 المغادرة بالطائرة إلى أربيل

08:20 الوصول إلى مطار أربيل

08:20 ترحيب من قبل رئيس الإقليم والسلطات الدينية والمدنية للإقليم في مطار أربيل

08:30 لقاء رئيس الإقليم في الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل

09:00 المغادرة بالطائرة المروحية إلى الموصل

09:35 الوصول إلى منطقة الهبوط في الموصل

10:00 صلاة "النشوة" لضحايا الحرب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل

10:55 المغادرة بالطائرة المروحية إلى قرقوش

11:10 الوصول إلى منطقة الإنزال في قرقوش

11:30 زيارة مجتمع القرقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" في قرقوش، خطاب الأب الأقدس أنجيلوس

12:15 نقل إلى أربيل

16:00 القداس المقدس في ملعب "فرانسو حريري" في أربيل

18:10 المغادرة بالطائرة إلى بغداد

19:15 الوصول إلى مطار بغداد الدولي

الاثنين 8 آذار2021

09:20 حفل الوداع في مطار بغداد الدولي

09:40 المغادرة بالطائرة إلى روما

12:55 الوصول إلى مطار روما/ شيامبينو الدولي

PUKmedia عن وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا يغادر روما متوجها الى العراق.. وهذا برنامج زيارته) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا يغادر روما متوجها الى العراق.. وهذا برنامج زيارته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).