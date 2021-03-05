الدهون الحشوية في “جسم التفاحة” تهدد بخطر التدهور المعرفي

2021/03/05 | 10:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

تتراكم الدهون الحشوية في تجويف البطن، وتشير دراسة جديدة إلى إنها أكثر خطورة لمن يملكون بطونا مستديرة ممتدة كشكل تفاحة، حيث أنها يمكن أن تؤدي إلى التهاب في الدماغ.

ولاحظ باحثون من كلية الطب في جورجيا أن الوزن الزائد حول الخصر، ما يوصف بالجسم على شكل تفاحة، يمكن أن يؤدي إلى تلف الإدراك.



وعلّق عالم الأعصاب الدكتور أليكسيس ستراناهان، على النتائج قائلا: “لقد حددنا إشارة محددة يتم إنشاؤها في الدهون الحشوية.



يتم إطلاقها في الدم الذي يمر عبر الحاجز الدموي إلى الدماغ، حيث يُنشط الخلايا الدبقية الصغيرة ويُضعف الإدراك”.

وتولد الدهون الحشوية مستويات عالية ومزمنة من انترلوكين -1 بيتا التي تحفز بشكل مفرط الخلايا الدبقية الصغيرة الواقية عادة، الخلايا المناعية المقيمة في الدماغ.

وتؤدي زيادة الالتهاب داخل الجسم إلى تضخيم الاستجابة المناعية لدرجة أنها تبدأ في مهاجمة خلايا الجسم.

ولاستكشاف التأثيرات على الدماغ، تمت إزالة بروتين NLRP3، الموجود في الدهون الحشوية التي تعزز إنتاج إنترلوكين -1 بيتا، في الفئران.

ونتيجة لذلك، كانت الفئران محمية من التهاب الدماغ الناجم عن السمنة والمشاكل الإدراكية.

وفي التجربة، تم زرع الدهون الحشوية من الفئران البدينة مع البروتين NLRP3 في الفئران الخالية من الدهون.انتهى/25

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