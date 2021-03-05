2021/03/05 | 10:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدمت محافظة بابل، الجمعة، طلباً لتعليق حظر التجوال الشامل في المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوكالة الرسمية، وتابعها "ناس"، (5 اذار 2021)، إن "محافظ بابل حسن منديل خاطب رئاسة الوزراء من أجل منحه صلاحيات وبشكل عاجل لرفع حظر التجوال الشامل وجعل الحظر الجزئي الى الساعة العاشرة مساءً وفتح كافة مفاصل الحياة بشرط الالتزام العالي بالاجراءات الوقائية وكذلك تفعيل فرض الغرامات على المخالفين بشكل اوسع".

تجدر الاشارة الى أن المحافظة شهدت في الأيام القليلة الماضية وقفات احتجاجية نظمها أصحاب المحال التجارية مطالبين برفع الحظر الصحي الكلي والاعتماد على الحظر الجزئي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب عاجل من محافظ بابل الى رئاسة الوزراء حول حظر التجوال في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب عاجل من محافظ بابل الى رئاسة الوزراء حول حظر التجوال في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).