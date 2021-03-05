2021/03/05 | 10:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

كشفت عضو مجلس النواب النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، عن وجود توجه برلماني بشأن البطاقة التموينية.

وقالت نصيف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون تعويض المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية بمبالغ مالية تم طرحه منذ عدة سنوات ،الذي ينص على تحويل مفردات البطاقة التموينية لمبلغ مالي يقدم للمعوزين لهذه البطاقة"، مشيرة الى أنه "تم جمع تواقيع في مجلس النواب لتكون هذه التعويضات للمستحقين منهم وليس للجميع".

وأكدت أن "هناك احصائيات خرجت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك عشرة ملايين شخص يستحقون هذه التعويضات ،لذلك تم جمع التواقيع في مجلس النواب لإضافة هذا القرار للموازنة"، مبيناً أنها لا تعتقد أن الوقت قد نفذ وأن الأمر يحتاج إلى قرار حكومي من مجلس الوزراء لاستصدار هذا القرار المهم والناجح".

بدوره، قال النائب حسن فدعم إن "تسليم الاموال بدل البطاقة التموينية للمواطنين سيخفف ويمنع الفساد في وزارة التجارة بما يخص هذا الملف"، مبينا ان " الفكرة ليست باعطاء الاموال بل بطاقة الاكترونية تدرج فيها المواد الغذائية المحددة ويقوم ذوي العائلة باستلام هذه المواد من اي محل او أسواق ويتم استقطاع الاموال من الدولة من خلال تحويل ارصدة المواطنين بالبطاقة من وزارة المالية مباشرة .

واضاف انه " بالامكان حصر غير المشمولين بالبطاقة التموينية ومنهم أعضاء مجلس النواب والمحافظين والمدراء العامين ووكلاء الوزراء وايضا الذين لديهم راتب مليون ونصف المليون"، مؤكد ان " مجلس النواب بدأ يضغط لتحقيق ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه نيابي لتعويض مالي لـ 10 ملايين شخص عن مفردات البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه نيابي لتعويض مالي لـ 10 ملايين شخص عن مفردات البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).