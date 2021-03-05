ضبط عجلات تحمل محاصيل ممنوعة الاستيراد في حديثة

2021/03/05 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط ثلاث عجلات في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار، محملة بمحاصيل ممنوعة من الاستيراد.

وذكرت المديرية، أنه “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والمتضمنة حماية المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني وبالتنسيق معقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، ضبطت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة، 3 عجلات محملة بمحاصيل زراعيةممنوعة من الاستيراد في سيطرة الحقلانية – حديثة بالانبار“.

وأضافت المديرية أنه “تم تسليم العجلات والمواد إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها“.

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