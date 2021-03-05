مريكا وبريطانيا تبحثان فرض عقوبات إضافية على روسيا

2021/03/05 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تدرس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض عقوبات إضافية على روسيا بشأن استخدام أسلحة كيماوية، مع خيارات تتراوح من عقوبات ضد النخبة إلى خطوة اشد تستهدف الدين السيادي للبلاد، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أحد المصادر قوله، إن المسؤولين البريطانيين يخططون للدفع باتجاه أن تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الضغط على روسيا لتقديم إجابات بشأن استخدامها للمواد المحظورة، وسيقومون بإثارة إجراءات محتملة مع الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين بما في ذلك فرنسا وألمانيا في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت إدارة بايدن أول عقوباتها ضد روسيا الثلاثاء الماضي، ومعاقبة الكرملين على تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني وسجنه، وجاء عقوبات أمريكا انعكاساً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، واستهدفت بشكل أساسي كبار مسؤولي إنفاذ القانون الروس وغيرهم من المتحالفين مع الرئيس فلاديمير بوتين.

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