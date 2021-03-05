الصحة: اتممنا جميع المتطلبات للقاح “فايزر” والامر متروك للسلطة التشريعية

2021/03/05 | 10:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكدت وزارة الصحة، اتمامها جميع المتطلبات اللوجستية والفنية والمالية للقاح فايزر، لافتة الى ان وصول اللقاح يتطلب عملا تشريعيا ينجزه البرلمان.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لـ /المعلومة/، ان “شركة فايزر فاجأت وزارة الصحة بمطالبتها بتشريع قانون عراقي يضمن لها عدم الملاحقة القانونية من اجل توريد لقاحها للبلاد”.واضاف ان “مطالبة شركة فايزر بتشريع قانون في العراق، خارج صلاحية وزير الصحة، حيث رفع الموضوع الى مجلس الوزراء الذي قام بدوره الى رفع ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب”.وبين ان “شركة فايزر لن ترسل اللقاح الا بعد تشريع القانون، على الرغم من قيام وزارة الصحة بدورها بتهيئة المتطلبات اللوجستية والفنية والمالية، وهناك امور قانونية خارجة عن دور الوزارة تحتاج الى تدخل السلطة التشريعية لاتمامها”.



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