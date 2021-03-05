بالصور.. البابا فرنسيس يغادر روما متجها الى العاصمة بغداد

2021/03/05 | 10:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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غادر البابا فرنسيس، الجمعة، روما، متجها إلى العاصمة بغداد، في زيارة تاريخية تستغرق أربعة أيام.

وقال البابا فرنسيس إنه يقوم بالزيارة لإظهار التضامن مع المسيحيين بالعراق البالغ عددهم نحو 300 ألف شخص أي نحو خُمس عددهم قبل الغزو الأمريكي للعراق في 2003 وما تلاه من عنف الجماعات المتطرفة.

وكان البابا السابق يوحنا بولس الثاني على وشك زيارة العراق لكن الزيارة ألغيت في عام 2000 بعد انهيار المحادثات مع الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين.

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