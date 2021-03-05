2021/03/05 | 10:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع بعد أن اتفقت دول مجموعة “أوبك+” على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل، قائلة إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشا.وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.07% إلى 64.51 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تعاملات أمس عند 63.83 دولار للبرميل، بحسب “بلومبرغ”.فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.3% إلى 67.61 دولار للبرميل، وكان خام “برنت” قد أغلق عند 66.74 دولار للبرميل، مسجلا مستوى قياسيا منذ يناير 2020.وكانت دول مجموعة “أوبك+” قد اتفقت أمس الخميس على إبقاء الإنتاج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط في الاسوق العالمية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط في الاسوق العالمية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط في الاسوق العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).