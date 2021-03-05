سبع مباريات بدوري الكرة الممتاز اليوم.. التوقيتات والقنوات الناقلة

2021/03/05 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تختتم اليوم الجمعة ( 5 شباط 2021) الجولة (22) من منافسات دوري الكرة الممتاز بإجراء سبع مباريات بينها لقاء الجوية المتصدر والصناعات.

الصناعات – الجوية – الساعة (1:45) ظهراً – تنقل مباشرة على قناة الشباب سبورت

اربيل – القاسم – الساعة (2) ظهراً – تسجل وتبث مساءً على قناة الشباب سبورت

أمانة بغداد – النفط – الساعة (2) ظهراً – تسجل وتبث مساءً على قناة الشباب سبورت

الكهرباء – الميناء – الساعة (2) ظهراً – تسجل وتبث مساءً على قناة الشباب سبورت

نفط البصرة – الحدود – الساعة (2) ظهراً – تسجل وتبث مساءً على قناة الشباب سبورت

الشرطة – زاخو – الساعة (4) عصراً – تنقل مباشرة على قناة الشباب سبورت

النجف – السماوة – الساعة (6:15) مساءً – تنقل مباشرة على قناة الشباب سبورت

وكانت الجولة (22) قد أفتتحت أمس الخميس بفوز الكرخ على الديوانية، ونفط الوسط على نفط ميسان، وتعادل الزوراء والطلبة.

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