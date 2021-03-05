طقس العراق خلال أيام زيارة البابا.. انخفاض بدرجات الحرارة ورياح شمالية غربية

2021/03/05 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (04 آذار 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق العراق، خلال أيم زيارة البابا، فيما أشارت إلى أن البلاد ستشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة، ورياح شمالية غربية.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن "طقس المنطقة الوسطى خلال اليوم الجمعة سيكون غائم جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات والرياح شمالية غربية، فيما سيكون بالمنطقة الشمالية غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية أحياناً، أما بالمنطقة الجنوبية فسيكون صحواً الى غائم جزئي".

وأضافت، أن "طقس يوم غد في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشارت إلى أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي الوسطى غائم جزئي الى غائم وارتفاع في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم".

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