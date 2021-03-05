اجراءات امنية مشددة في النجف تحول دون وصول الكوادر الوظيفية الصحية الى اماكن عملها

2021/03/05 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ بدأت في النجف ،منذ الساعات المبكرة فجر اليوم الجمعة ، اجراءات امنية مشددة من قبل الاجهزة الامنية في المحافظة تضمنت قطع الاحياء السكنية والطرق الرئيسة والمدينة القديمة بالعديد من نقاط التفتيش والحواجز .واشار مسؤول اعلام صحة المحافظة سالم نعمة الى :" ان تلك الاجراءات منعت وصول منتسبي مستشفى الحكيم الى المستشفى وعدم تعاون القائمين عليها معهم ،رغم مايحملون من هويات وباجات تعريفية".واصدرت قيادة شرطة النجف بيانا شددت فيه على عدم خروج المواطنين الا عند الضرورة القصوى وفي الحالات الانسانية./ انتهى

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