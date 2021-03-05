بالوثائق .. طلب نيابي لاعداد منهج دراسي عن جرائم حزب البعث

2021/03/05 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدم تحالف /الفتح/ طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب ، مرفقا بتواقيع 88 نائبا عن كتل مختلفة ، لتطبيق المادة (17 / اربعة عشر)من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 ، التي تنص على الزام وزارتي التربية والتعليم العالي باعداد منهج دراسي عن " جرائم حزب البعث " لتدريسـه في المراحل الدراسية المختلفة، واظهـار افعال حكم النظام البعثي المقبور ./انتهى5

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