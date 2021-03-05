تكرار الهجمات على قاعدة عين الاسد.. هي عصا تأديب، أم ماذا؟

2021/03/05 | 10:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعلوم ان تكرار الهجمات الصاروخية الذي تستهدف القوات الامريكية وابرزها قاعدة عين الاسد في العراق قد ألقت بثقلها على الامريكان، والتي تعد من اهم ا...

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