2021/03/05 | 10:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادثين متتالين أحدهما بالاسعاف جنوبي الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/05 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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