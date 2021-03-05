بابا الفاتيكان يتوجه إلى بغداد محطته الأولى ضمن زيارته التاريخية إلى بلاد الرافدين

2021/03/05 | 10:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق في زيارة تاريخية تعد الأولى لحبر أعظم إلى بلاد الرافدين والتي ستستمر لثلاثة أيام وتشمل بغداد والنجف ومدينة أور في ذي قار، بالإضافة إلى أربيل ونينوى.

وستجرى مراسم استقبال للبابا فرنسيس في مطار بغداد الدولي وفي قصر بغداد، بحضور الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال البابا إنه يقوم بالزيارة لإظهار التضامن مع المسيحيين بالعراق البالغ عددهم نحو 300 ألف شخص أي نحو خُمس عددهم قبل الغزو الأميركي للعراق في 2003 وما تلاه من عنف المتطرفين.

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