2021/03/05 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب كانت المرأة في ولايات بغداد والبصرة والموصل، سواء في نهاية الحكم العثماني، أم بعد تأسيس الدولة العراقية، التي تشكلت من هذه الولايات الثلاث، تعيش تحت ظروف معقدة جداً وتحت تأثير عوامل متشابكة، تتحكم بحرية ونشاط ومكانة ودور المرأة العراقية في البيت والمجتمع وفي اتجاهات تطورها.



ويمكن تلخيص تلك العوامل بالنقاط التالي:1.



كان المجتمع العراقي، عربه كُرده وأتباع قومياته ودياناته ومذاهبه الأخرى يعيش خلا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التمييز والقسوة إزاء المرأة في العراق في العهود المختلفة -الواقع الاجتماعي ومكانة المرأة في المجتمع في العهد الملكي3 - 7 - كاظم حبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التمييز والقسوة إزاء المرأة في العراق في العهود المختلفة -الواقع الاجتماعي ومكانة المرأة في المجتمع في العهد الملكي3 - 7 - كاظم حبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).