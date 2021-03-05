مبادىء الاصلاح في النظام الاشتراكي في فيتنام - عادل حبه

2021/03/05 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه بقلم الكاتب الإيراني م.ف.هاشميترجمة عادل حبهاضطر الشيوعيون الفيتناميون، بعد محاولات فاشلة لتنفيذ خطة الخمس سنوات في مواجهة التضخم المتصاعد، إلى اتخاذ خطوات نحو الإصلاح.



tفي عام 1986، انعقد المؤتمر الوطني السادس للحزب الشيوعي الفيتنامي وأقر برنامج "دوي موي" للتحديث، والذي بشرع لاحقاً في فيتنام بإنشاء اقتصاد اشتراكي للسوق.



كان تحديث اقتصاد البلاد على أساس اقتصاد السوق، مع الحفاظ على التوجه ا ......





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