خبراء مكافحة المتفجرات يعالجون عبوتين ناسفتين في واسط

2021/03/05 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تمكن خبراء مكافحة المتفجرات من معالجة عبوتين ناسفتين في محافظة واسط.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة واسط يفيد بوجود جسم غريب في ناحية الحفرية، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد اجراء الكشف تبين انه عبارة عن عبوتين ناسفتين محليتي الصنع لتتم معالجتهما وفق الاجراءات القياسة".

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