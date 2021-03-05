مباريات دوري الكرة الممتاز اليوم

2021/03/05 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تختتم مباريات الاسبوع الثاني والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة باقامة يبع مباريات في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح ان “مباريات الاسبوع الثاني والعشرين، تختتم اليوم باقامة سبع مبارياتفي بغداد والمحافظات“.

واوضح ان “الصناعات سيواجه القوة الجوية على ملعب الصناعة ويلاعب اربيل فريق القاسم على ملعب دهوك ويواجه امانة بغداد فريقالنفط على ملعب الامانة“.

واضاف ان “الكهرباء سيلاقي الميناء على ملعب التاجي ويلاقي نفط البصرة فريق الحدود على ملعب الفيحاء ويلاقي الشرطة فريق زاخوعلى ملعب الشعب الدولي ويواجه النجف فريق السماوة على ملعب النجف“.

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