قبل حسمها.. تواقيع نيابية لتضمين الموازنة قرارا يخص البطاقة التموينية

2021/03/05 | 10:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تحدثت النائبة عالية نصيف، الجمعة، عن وجود تحركات داخل مجلس النواب للدفع نحو اقرار قانون يلزم الحكومة على دفع تعويضات مالية للمواطنين بدلا من مفردات البطاقة التموينية.

وقالت نصيف، في تصريح تابعه NRT عربية، (5 شباط 2021)، إن "قانون تعويض المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية بمبالغ مالية تم طرحه منذ عدة سنوات، الذي ينص على تحويل مفردات البطاقة التموينية لمبلغ مالي يقدم للمعوزين لهذه البطاقة"، مشيرة الى أنه "تم جمع تواقيع في مجلس النواب لتكون هذه التعويضات للمستحقين منهم وليس للجميع".

وأكدت أن "هناك احصائيات خرجت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك عشرة ملايين شخص يستحقون هذه التعويضات ،لذلك تم جمع التواقيع في مجلس النواب لإضافة هذا القرار للموازنة"، مبيناً أنها "لا تعتقد أن الوقت قد نفذ وأن الأمر يحتاج إلى قرار حكومي من مجلس الوزراء لاستصدار هذا القرار المهم والناجح".

بدوره، قال النائب حسن فدعم إن "تسليم الاموال بدل البطاقة التموينية للمواطنين سيخفف ويمنع الفساد في وزارة التجارة بما يخص هذا الملف"، مبينا ان "الفكرة ليست باعطاء الاموال بل بطاقة الاكترونية تدرج فيها المواد الغذائية المحددة ويقوم ذوي العائلة باستلام هذه المواد من اي محل او أسواق ويتم استقطاع الاموال من الدولة من خلال تحويل ارصدة المواطنين بالبطاقة من وزارة المالية مباشرة".

واضاف انه "بالامكان حصر غير المشمولين بالبطاقة التموينية ومنهم أعضاء مجلس النواب والمحافظين والمدراء العامين ووكلاء الوزراء وايضا الذين لديهم راتب مليون ونصف المليون"، مؤكد ان " مجلس النواب بدأ يضغط لتحقيق ذلك".

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