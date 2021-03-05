حسين: العراقيون يتطلعون لزيارة البابا ويثمنون رسائل السلام والتسامح التي يحملها

2021/03/05 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العراقيين يتطلعون لزيارة البابا فرنسيس باهتمام كبير وشوق، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد أن الشعب العراقي يثمن رسائل السلام والتسامح التي يحملها بابا الفاتيكان.

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