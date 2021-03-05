ديالى تسجل قفزة بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا

2021/03/05 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبوة / نينا / سجلت دائرة صحة ديالى قفزة بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الدوائر الصحية سجلت / 177 / اصابة بكورونا ، وهو اعلى عدد يومي يسجل منذ عدة اسابيع ، اضافة الى / 30 / حالة شفاء ، دون تسجيل اية حالة وفاة منذ شهر "./انتهى

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