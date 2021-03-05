الفاتيكـان يعلن التفاصيل الخاصة برحلـة البابا الى العراق

2021/03/05 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس في زيارته الى العراق ، التي تبدأ رسميا اليوم الجمعـة .ويرافق البابا ، على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات ، بالاضافة إلى الوفد البابوي ، ممثلو الصحافة الايطالية والدولية.ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس الى الاراضي المقدسة في فلسطين انذاك ./انتهى5

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