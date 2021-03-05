بالصور: طائرة “بابا الفاتيكان” تقلع من روما متوجهة إلى بغداد في “زيارة تاريخية”: هذا برنامج الزيارة داخل العراق؟

2021/03/05 | 11:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اقلعت طائرة أليطاليا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، التي تقل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان من مطار فيوميتشينو في روما في رحلته التاريخية إلى العراق.

وستحط طائرة البابا في مطار بغداد الدولي مساء اليوم وسط استقبال رسمي وجماهيري ضمن برنامج معد مسبقا للزيارة يستمر 4 ايام بين محافظات ذي قار ونينوى والنجف واقليم كردستان بالاضافة للعاصمة.

وكشفت مدونة Iraqi Airways Airplanes (IAWAP)، المعنية بمراقبة شؤون ونشاطات الطيران العراقي، امس الخميس، عن دور فاعل ستنفذه طائرة واحدة من سرب طائرات الخطوط الجوية العراقية خلال زيارة بابا الفاتيكان للعراق غداً.

وقالت المدونة، في منشور لها على فيسبوك: ان البابا فرنسيس بضيافة طائر السنونو ولم يتبقى سوى ساعات قليلة على قدوم “البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية” إلى جمهورية العراق وسط استعدادات كبيرة من قبل الحكومة العراقية بجميع مفاصلها ذات الشأن والمرتبطة بالتحضيرات لهذه الزيارة التأريخية .

واضافت: ومن أحد هذه الجهات ذات الصلة بهذا الحدث التأريخي هي الخطوط الجوية العراقية، حيث سيتكفل الناقل الوطني العراقي بالرحلات الداخلية لهذا الرجل داخل العراق فجدول الزيارة الخاص به سيتضمن محطات عديدة وهي كلا من “بغداد والنجف الأشرف وذي قار و أربيل” هذا من غير محافظة نينوى .و كالتالي :بتأريخ (6 / 3 / 2021) سيكون الروت :بغداد – نجفنجف – ذي قارذي قار – بغدادبتأريخ (7 / 3 / 2021) سيكون الروت :بغداد – أربيلأربيل – بغداد

وتتوقع المدونة، إن طرازBombardier CRJ900 هو من سيستعمل بالدرجة الأساس بتأريخ (6 / 3 / 2021) أي في الروت التالي :بغداد – نجفنجف – ذي قارذي قار – بغداد

وتابعت: انه سبب هذا الأمر هو ان مطار الناصرية غير قادر على استقبال طرازات أخرى غير هذا الطراز الا وهوBombardier CRJ900 لكن بتأريخ ( 7 / 3 / 2021 ) تتوقع صفحتنا إن طرازBoeing 737-800 Next Generation هو من سيستعمل بالدرجة الأساس للروت التالي :بغداد – أربيلأربيل – بغدادفكلا المطاران قادران على إستقبال هذا النوع من الطائرات .

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