2021/03/05 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – محمد الطالبيكشفت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن خطة للتعامل مع مجريات العام الدراسي الحالي، فيما أشارت الى أنها وضعت آليات بشأن إجراء الاختبارات للطلاب.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت عدة آليات يتم التعامل على ضوئها مع الوضع الصحي في ما يخص الطلبة ،سواء في حالة ارتفاع الإصابات وتعليق الدوام أو في حالة الحظر الجزئي والكلي"، لافتاً الى أن "هناك عدة إشكالات يقع فيها الطالب أو العائلة لدى توقع الإعلان عن تمديد أو رفع الحظر".وأكد أن "قرارات وزارة التربية واحدة وتخضع لمقررات خلية الأزمة ولكن في حال أعطت اللجنة العليا للصحة والسلامة الضوء الأخضر بشأن إجراء الاختبارات ،فإن الوزارة لديها الآليات التي تسمح للطالب بتأدية الاختبارات وتحافظ على حياته من الوباء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: خطة للتعامل مع العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: خطة للتعامل مع العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).