منسق الزيارة: البابا سيدفع مسيحيي العراق في الخارج لإعادة التفكير بوطنهم- عاجل

2021/03/05 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

رأى المنسق الإعلامي لزيارة بابا الفاتيكان، الأب البار هشام، اليوم الجمعة (05 آذار 2021)، أن زيارة البابا فرنسيس ستدفع مسيحيي العراق في الخارج لإعادة التفكير بوطنهم.

وقال هشام في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الإصرار الكبير للبابا على زيارة العراق هو دعوة لكل المسيحيين في إعادة التفكير بهذا البلد، ودعوة لهم بأن يفكروا في مواطنتهم ودورهم الرئيس الذي تحملوا مسؤوليته كل هذه السنوات الأخيرة".

وأضاف، أن "زيارة قداسة البابا ستعطي دافعاً جديداً من التفكير لكل مسيحيي البلاد في الخارج بأن ينظروا إلى بلدهم مرة أخرى، ويعيدون التفكير في رسالتهم لهذا البلد".

ويوم أمس الخميس، كتب البابا تغريدة على حسابه الرسمي في ’’تويتر’’، قائلاً فيها: "غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام".وتابع: "لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا، أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".

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