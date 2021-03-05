2021/03/05 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الجمعة ( 5 آذار 2021)، دخول القوات الأمنية وقطعات الحشد الشعبي، حالة الإنذار، لتأمين زيارة البابا فرنسيس إلى المحافظة، ولقاء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.

وقال الياسري، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال قداسة البابا، وعقدنا أكثر من اجتماع لمناقشة الخطة الأمنية وحماية ضيف العراق".

وأضاف، أن "الخطة الامنية الخاصة بزيارة وتأمين البابا، ستدخل حيّز التنفيذ بدءاً من يوم غد السبت"، مبيناً أن "جميع صنوف القطعات الأمنية ستدخل حالة الإنذار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. محافظ النجف يحدد يوم غد لدخول القوات الأمنية والحشد في حالة الإنذار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. محافظ النجف يحدد يوم غد لدخول القوات الأمنية والحشد في حالة الإنذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).