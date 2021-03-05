2021/03/05 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / القت القوات الامنية القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في بغداد.وقالت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، في بيان :" بعد تزايد حوادث سرقة الدراجات النارية ، وتحديدا ضمن منطقة شارع فلسطين من قبل اشخاص مجهولين ، تم تشكيل فريق عمل من مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ لغرض الحد من هذه الجرائم والقبض على الجناة".واضافت انه :" بعد التحري والبحث وجمع المعلومات ومقاطعتها والاستعانة بالمصادر السرية ، تم التوصل الى احد المتهمين وتحديد اماكن وجوده ونصب كمين له والقبض عليه وضبطت بحوزته دراجة نارية مسروقة ".وتابعت انه :" لدى التحقيق معه اعترف بقيامه ، بالاشتراك مع متهمين آخرين، بسرقة عدة دراجات نارية.وتم بدلالة المتهم تحديد اماكن وجود المتهمين الآخرين والقبض على اربعة منهم ، ضبطت بحوزتهم اربع دراجات نارية مسروقة"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).