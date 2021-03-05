سيدة النجاة.. ما رمزية اولى محطات زيارة البابا إلى العراق؟

2021/03/05 | 11:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]ستمثل كنيسة "سيدة النجاة" في العاصمة العراقية بغداد، أولى محطات البابا فرانسيس خلال زيارته التاريخية للعراق، والتي تبدأ اليوم الجمعة، فما هي رمزية هذه الزيارة؟.

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