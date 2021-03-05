2021/03/05 | 11:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، أنه وشعب كوردستان سيكونان بإستقبال البابا فرنسيس خلال زيارته.وقال بارزاني في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، “آمل أن تعزز الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق التعايش السلمي والوئام بين الأديان والأعراق المختلفة في البلاد وأن تؤدي إلى مستقبل أفضل للجميع.أنا وشعب كوردستان حريصون على استقبال قداسته في أربيل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيجيرفان بارزاني يغرد بشأن زيارة البابا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يغرد بشأن زيارة البابا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني يغرد بشأن زيارة البابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).