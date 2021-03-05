2021/03/05 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.شروان الوائلي بزيارة البابا الى العراق سيكون الطريق موصولا الى اور مهد الحضارة وقيم الابراهيمية الحنفية مع بقية اجزاء العالم وسيصل الصوت ونقاء التراب وايقاع حركة الانسانية المتجذرة في اعماقه ورغبته بالتواصل مع العالم بعد ان شهدت التجربة الديموقراطية في البلاد اخفاقات حقيقية في التعبير عن تواصل العراق مع المجتمع الدولي.بهبوط قداسة بابا الفاتيكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفاتيكان في اور حاضرة الاديان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفاتيكان في اور حاضرة الاديان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفاتيكان في اور حاضرة الاديان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).