2021/03/05 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



لحظة التصويت على اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. لحظة التصويت على اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. لحظة التصويت على اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).