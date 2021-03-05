اسعار النفط تواصل الارتفاع والذهب يهوي

2021/03/05 | 11:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع بعد أن اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية نيسان المقبل، قائلة إن تعافي الطلب من جائحة فايروس كورونا ما زال هشا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.07% إلى 64.51 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تعاملات أمس عند 63.83 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.3% إلى 67.61 دولار للبرميل، وكان خام "برنت" قد أغلق عند 66.74 دولار للبرميل، مسجلا مستوى قياسيا منذ يناير كانون الثاني 2020.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت أمس الخميس على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية الشهر المقبل، في خطوة تهدف لدعم أسواق النفط.

فيما هوت أسعار الذهب، اليوم، إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر تقريبا، وتتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء الهبوط بأسعار الذهب مترافقا مع ارتفاع سعر الدولار الأميركي وعوائد السندات بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول التي قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

ففي المعاملات الفورية، تراجع الذهب 0.3 بالمئة، ليصل إلى 1692.13 دولار للأوقية، بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار.



ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1690.40 دولار، وفقا لرويترز.

وكرر بأول، أمس الخميس، تعهده بإبقاء الائتمان ميسرا وقال إنه على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت "ملحوظة" إلا أنه لا يعتقد أن المركزي الأميركي سيتعين عليه التدخل لخفضها.

ووقال كبير محللي السوق لدى أواندا، جيفري حالي: "من الواضح أن باول لم يمل إلى التيسير النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق أمس، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية بقوله إنه مرتاح لذلك".

وتابع "جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات"، مضيفا أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار.

وتماسكت العوائد الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 1.5 بالمئة، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر.

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.17 دولار للأوقية، وانخفضت 5 بالمئة في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر.

وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2334 دولارا وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1119.53 دولار.

PUKmedia وكالات

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