البابا فرنسيس متوجهاً إلى العراق: جدول حافل باللقاءات في خمس مدن

2021/03/05 | 11:39 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي البابا فرنسيس المنتظر أن يصل إلى العراق، اليوم الجمعة، رئيسي الجمهورية والوزراء، برهم صالح ومصطفى الكاظمي، وقادة قوى سياسية ودبلوماسيين، في أول أيام زيارته للبلاد التي تستمر حتى الثامن من الشهر الحالي. ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) برنامج اليوم الأول لزيارة البابا، موضحة أنه سيصل إلى مطار بغداد الدولي في الساعة الثانية ظهراً (بتوقيت بغداد).وأكدت أن استقبالاً رسمياً سيجري في مطار بغداد، ثم يلتقي البابا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في صالة المطار. وأشارت إلى أن القصر الرئاسي سيشهد استقبالاً للبابا الذي سيلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح، ثم يعقد لقاءات أخرى مع قادة سياسيين ودبلوماسيين وممثلين لمنظمات مجتمع مدني في صالة القصر الرئاسي، ينتقل بعدها إلى كاتدرائية سيدة النجاة للسريان والكاثوليك التي سيلتقي فيها أساقفة وكهنة ورهباناً وراهبات ومعلمي التعليم المسيحي في الكاتدرائية. ورحّب الكاظمي بزيارة البابا، قائلاً في تغريدة على موقع "تويتر": "بكل محبة وسلام، يستقبل العراق شعباً وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين وما زالت وستبقى محطتها التاريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة، مرحباً بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء".

بكلّ محبة وسلام، يستقبل العراق شعباً وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين وما زالت وستبقى محطتها التاريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة ..



مرحبا بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 4, 2021

وقال رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لويس روفائيل ساكو، إن زيارة البابا للعراق ستعطي دفعة قوية للحوار بين الأديان، داعياً خلال مقابلة متلفزة إلى الذهاب باتجاه المواطنة بدلاً من التمسك بعقلية المكونات. وبيّن أن 350 صحافياً من جميع أنحاء العالم سيحضرون مع البابا، مشدداً على أهمية اكتشاف الأديان المتعددة في البلاد. وأشار إلى تناقص عدد المسيحيين في العراق، قائلاً: "لم يتبق من أعداد المسيحيين في العراق إلا ما يقارب الـ500 ألف مسيحي فقط". وأوضح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن زيارة البابا للعراق تعد الأولى له منذ انتشار جائحة كورونا قبل أكثر من عام، مبيناً خلال مؤتمر صحافي، أمس الخميس، أن "العاصمة بغداد مهيأة للسلام على قداسة البابا والترحيب بقدومه". ولفت إلى أن الزيارة تحمل رسالة سلام وتسامح ونبذ للعنف، موضحاً أن الشعب العراقي بمختلف مكوناته يتطلع لزيارة البابا. وأوضح حسين أن برنامج زيارة البابا أُعد مسبقاً وبالتعاون مع الجميع"، مشيراً إلى أن "اللجنة المنظمة للزيارة أكملت استعداداتها بالتنسيق مع الفاتيكان".



وشهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع زيارة البابا، وتركزت على الطريق الرابط بين مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الحكومية، فضلاً عن مناطق أخرى بالعاصمة. وأمس الخميس، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، انتهاء كافة الاستعدادات للاستقبال، مبيناً أنه "تم وضع خطط أمنية خاصة بتأمين زيارة البابا فرنسيس وتنقله بين المحافظات المختلفة، وهي خطة عراقية وتحت إشراف القيادة العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس متوجهاً إلى العراق: جدول حافل باللقاءات في خمس مدن) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس متوجهاً إلى العراق: جدول حافل باللقاءات في خمس مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).