محافظة توجه طلبا عاجلا للكاظمي لرفع الحظر عنها

2021/03/05 | 11:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت الحكومة المحلية لمحافظة بابل، رئيس الوزراء الى تعليق قرار الحظر الشامل في المحافظة.

ونقلت الوكالة الرسمية، عن المحافظ قوله، (5 آذار 2021)، إن "محافظ بابل حسن منديل خاطب رئاسة الوزراء من أجل منحه صلاحيات وبشكل عاجل لرفع حظر التجوال الشامل وجعل الحظر الجزئي الى الساعة العاشرة مساءً وفتح كافة مفاصل الحياة بشرط الالتزام العالي بالاجراءات الوقائية وكذلك تفعيل فرض الغرامات على المخالفين بشكل اوسع".

تجدر الاشارة الى أن المحافظة شهدت في الأيام القليلة الماضية وقفات احتجاجية نظمها أصحاب المحال التجارية مطالبين برفع الحظر الصحي الكلي والاعتماد على الحظر الجزئي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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