بورشه تطلق تايكان كروس توريزمو الكهربائية الجديدة

2021/03/05 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت بورشه سيارة تايكان كروس توريزمو الجديدة التي تتميز بجميع نقاط القوة في تايكان التقليدية، مثل الأداء الفائق والمدى البعيد.



لكن بالإضافة إلى ذلك، هناك مساحة أكبر لركاب المقاعد الخلفية وسعة أعلى في صندوق الأمتعة.

تصميم خارجي رياضي

يعتمد المظهر الخارجي لسيارة تايكان كروس توريزمو بشكل وثيق على دراسة مفهوم Mission E Cross Turismo التي تم تقديمها في معرض جنيف الدولي للسيارات في عام 2018.



وعلى وجه الخصوص، يتم تحديد شكلها الظلي من خلال خط السقف الرياضي الهابط بإتجاه الخلف المسمى flyline من قبل مصممي بورشه.



وتشتمل عناصر التصميم للطرق الوعرة على حواف أقواس العجلات، ولوحات خاصة في زوايا المصد الأمامي والخلفي وفي نهايات العتبات.



هذا يجعل التصميم الخارجي ملفت للنظر وكذلك يوفير الحماية من آثار الأحجار.



كذلك تتميز كروس توريزمو الجديدة أيضًا بعناصر مبتكرة مثل حروف بورشه ذات التأثير الزجاجي في شريط الضوء.

تصميم داخلي فريد

في الداخل، يمتد الجزءان العلوي والسفلي من لوحة العدادات على شكل جناح عبر عرض السيارة بالكامل.



وتشكل لوحة العدادات المنحنية القائمة بذاتها أعلى نقطة على لوحة العدادات.



وتم دمج شاشة عرض معلومات وترفيه مركزية مقاس 10.9 بوصة وشاشة عرض إختيارية أخرى للراكب الأمامي لتشكيل شريط زجاجي مدمج في شكل لوحة سوداء.



في سياق متصل تم تثبيت بوصلة في الجزء العلوي من لوحة القيادة مع حزمة تصميم الطرق الوعرة.

أنظمة هيكل مبتكرة

يحلل نظام التحكم بالهيكل المدمج في بورشه جميع أنظمة الهيكل في الوقت الفعلي.



وتستخدم بورشه نظام تحكم مركزي لهيكل تايكان كروس توريزمو.



وتم تجهيز نظام التعليق الهوائي التكيفي بتكنولوجيا ثلاثية الحجرات بما في ذلك نظام التحكم الإلكتروني المخمد Porsche Active Suspension Management بشكل قياسي لجميع طرازات تايكان كروس توريزمو، الأمر الذي يتيح برمجة النظام بسهولة بحيث يتم رفع خلوص السيارة تلقائيًا في مواقع متكررة معينة مثل مطبات الطريق أو ممرات المرآب.



يمكن تخزين هذه الأوضاع بمجرد الضغط على زر الهيكل.

برنامج القيادة في وضع الحصى

تأتي تايكان كروس توريزمو بشكل قياسي مع برنامج القيادة الإضافي في وضع Gravel للرحلات على الطرق الوعرة الخفيفة مثل مسارات الحصى أو أسطح الطرق الموحلة.



في هذا الوضع ، يتم رفع الخلوص بمقدار 30 ملم.



كذلك تم تصميم خصائص دواسة الوقود في السيارة خصيصًا للقيادة على الطرق الوعرة من حيث توصيل الطاقة ودقة التحكم.

بطارية كبيرة

يعمل نظام تايكان كروس توريزمو بجهد نظام يبلغ 800 فولت بدلاً من 400 فولت المعتاد للسيارات الكهربائية.



ويحتوي Performance Battery Plus القياسي المكون من طابقين على 33 وحدة خلية تتكون من 12 خلية فردية لكل منها، مع قدرة إجمالية 93.4 كيلو واط ساعة.

ترقيات مرنة

بفضل FoD ، يمكن لسائقي تايكان شراء العديد من وظائف الراحة والمساعدة.



وما يجعل هذا النهج مميزاً هو أن هذا الخيار ممكن أيضًا بعد شراء السيارة بفضل التنشيط عبر الإنترنت.

تخفيض تلقائي للشاسيه

بفضل خصائص تدفق الهواء المحسنة ، فإن التصميم الديناميكي الهوائي الذي يتميز بقيمة Cd من 0.26، يساهم بشكل كبير في إنخفاض إستهلاك الطاقة، وبالتالي يعطي مدى سير أبعد.



تشمل التدابير المتعلقة بالديناميكا الهوائية النشطة بورشه (PAA) مآخذ الهواء القابلة للتعديل في المقدمة، وتخفيض المنطقة الأمامية عند السرعات العالية وتعديل جناح السقف في الخلف.

محركات دفع مبتكرة

تحتوي جميع طرازات تايكان كروس توريزمو على محركين كهربائيين، أحدهما مثبت على المحور الأمامي والثاني على المحور الخلفي.



بالتالي يكون الدفع الرباعي قياسيًا.



ويستفيد كل من المدى والقوة المستمرة للمحرك من الكفاءة العالية للمحركات المتزامنة بشكل دائم.



ويتم دمج كل من المحرك الكهربائي وناقل الحركة في وحدة محرك مدمجة.



تمت زيادة قوة إلى 290 كيلو واط، وهي أعلى بكثير من المنافسين.

إدارة شحن ذكية

يمكن لسائقي تايكان كروس توريزمو شحن سياراتهم في المنزل بما يصل إلى 11 كيلو واط من التيار المتردد بشكل قياسي.



ويتوفر شاحن داخلي بسعة 22 كيلو واط كمعدات إختيارية.



وعندما تكون على الطريق ، يستفيد سائقو تايكان كروس توريزمو من إستراتيجية متطورة لإدارة درجة حرارة البطارية.



ويسمح تسخين الخلايا الذي يتم التحكم فيه بدقة عندما تقترب السيارة من محطة شحن عالية الطاقة بشحن البطاريات بتيارات أعلى، مما يسرع العملية بشكل كبير.



ويمكن إعادة شحن البطارية لتوفير مدى يصل إلى 100 كيلومتر في حوالي خمس دقائق.

أنظمة سلامة واسعة النطاق

إعتماداً على تكوين المقاعد، يتم تركيب أحزمة أمان من أربع أو خمس نقاط مع محددات للقوة بشكل قياسي.



ويتكون نظام بورشه للحماية من الصدمات الجانبية من عناصر حماية في الأبواب وأكياس هوائية للصدر مدمجة في الدعامات الجانبية للمقاعد الأمامية.



ويتم تعزيز نظام الحماية الجانبية بواسطة وسائد هوائية ستارية تغطي إطار السقف بالكامل والنوافذ الجانبي.وتتوفر أيضًا وسائد هوائية كاملة الحجم ووسادة هوائية للركبة، للسائق والراكب الأمامي.

تجهيزات مقصورة ذكية

عززت بورشه مقصورة تايكان كروس توريزمو بمعدات قياسية من حيث الإتصال.



فيمكن الآن تحديد ملفات بودكاست Apple كمصدر وسائط فردي، والتحكم المتقدم في المناخ، وعجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف، والمقصورة الداخلية الجلدية الجزئية، ومقاعد الراحة القابلة للتعديل كهربائياً بـ 14 أو 18 إتجاه.



وفي النهاية من المهم الإشارة إلى أن مساحة التحميل في تايكان كروس توريزمو تزيد عن 1200 لتر في الصندوق الخلفي.

وسيتم إطلاق تايكان كروس توريزمو في السوق في صيف عام 2021.

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