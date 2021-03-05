تقرير بالصور:هكذا بدأ البابا فرنسيس انطلاقه من روما الى بغداد يرافقه 75 صحفيا

2021/03/05 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر البابا فرنسيس روما، الجمعة، في

مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق

في أكثر رحلاته الخارجية خطورة منذ

انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية

عام 2012.

وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل

البابا و

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